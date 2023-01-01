Destek Patent birinci

Türkiye’de 30 yılı aşkın bir süredir patent ve marka tescili alanında vekillik hizmeti veren Destek Patent, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’ne (World Intellectual Property Organization – WIPO) yapılan marka müracaatları sıralamasında birinciliği elde etti.

Türkiye’de olduğu kadar uluslararası alanda da önemli başarılara imza atan Destek Patent, kendi alanında dünyanın zirvesine yükseldi.

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, Destek Patent’in uluslararası marka başvuru performansının bu başarıyı getirdiğine dikkat çekerek, “Türkiye’de olduğu kadar dünyada da önemli başarılara imza atan Destek Patent, Türk şirketlerinin de ilk tercihi oldu. Bizim bu başarımız aslında ülkemizdeki şirketlerin global ölçekte hızla gelişen bir potansiyeli olduğunu da bize göstermektedir” dedi.