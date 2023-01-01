Devrim: Sigortalar krediye kefil olabilecek

Hazine, yayınladığı yönetmelikle ‘Kefalet Sigortası’nı başlattı. Hazine’nin hem finans piyasalarına derinlik kazandıran hem de reel sektörün elini rahatlatan uygulaması, 1 Şubat itibarıyla başladı. Kefalet sigortası ile şirketler ya da tüketiciler, borçlarını sigorta ettirecek; sözleşmede ise sigorta şirketi, kefil yerine geçecek. Borç ödenmezse, sigorta devreye girip, ödemeyi yapacak.

Yeni uygulama ile finans kurumları, kredi işlemlerinde kefalet sigortası talep edebilecek. Yani bankalar, bundan sonra şirketlere ya da tüketicilere, ‘sigorta şirketi sana kefil olsun, krediyi öyle vereyim’ diyebilecek.

Hazine yayınladığı yönetmelikle, kefalet sigortasının birçok işlemde kullanılmasına da imkan tanıdı. Bunların başında da devlet ihaleleri için gerekli olan, bankaların verdiği ve bugüne kadar da reel sektör tarafından şikayet konusu olan teminat mektubu geliyor. Yeni düzenleme ile artık, kefalet sigortası teminat mektubu yerine geçecek. İhaleye katılacak şirketler, kefalet sigortası yaptırıp, hem taahhüdünü sigortalatmış olacak hem de sigorta sistemini kefil yapmış olacak.