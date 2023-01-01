DHL Express’ten ‘KOBİ Express’
DHL Express, KOBİ’lere özel bir paket hazırladı. “KOBİ Express” ismiyle sunulan hizmet hakkında bilgi veren DHL Express Türkiye’nin yeni CEO’su Markus Reckling şöyle konuştu: “Türkiye’deki KOBİ’lerin, dünyanın geri kalanına ihracatını daha da kolaylaştıracağız. Türkiye’den ihracat, dünyanın en hızlı, en güvenli ve en uluslararası ağı sayesinde müşterisine ulaşacaktır. Türkiye’de beni dinamik bir ekip ve ekonomi karşıladı. Yeni projeler üzerine heyecanla çalışıyoruz.
Bunlardan biri de ‘DHL Express Mikro İhracat’ hizmetimize entegre olarak çalışan ve ihracatı neredeyse Türkiye sınırları içindeymiş gibi kolaylaştıran yeni özel ‘KOBİ Express’ masamız. Türk ekonomisinin kahramanlarına yönelik hizmetimiz KOBİ Express ile KOBİ’lerin uluslararası pazarlara daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlayacağız. Ayrıca, düzenleyeceğimiz seminerlerle de KOBİ’lere, ihtiyaçları olan bilgiye erişmelerini sağlayarak ihracat kapılarını aralayacağız.