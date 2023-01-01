DHL Express’ten ‘KOBİ Express’

DHL Express, KOBİ’lere özel bir paket hazırladı. “KOBİ Express” ismiyle sunulan hizmet hakkında bilgi veren DHL Express Türkiye’nin yeni CEO’su Markus Reckling şöyle konuştu: “Türkiye’deki KOBİ’lerin, dünyanın geri kalanına ihracatını daha da kolaylaştıracağız. Türkiye’den ihracat, dünyanın en hızlı, en güvenli ve en uluslararası ağı sayesinde müşterisine ulaşacaktır. Türkiye’de beni dinamik bir ekip ve ekonomi karşıladı. Yeni projeler üzerine heyecanla çalışıyoruz.