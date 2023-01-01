Dijital tasarım atölyesi MakaSSende.com açıldı!

“Modada ve Alışverişte Özgürlük Konsepti”nden yola çıkan Makassende.com’da “Kişiye Özel Tasarım” ve “Kişiye Özel Üretim” bir araya geliyor.





Farklı zevklere ve farklı ihtiyaçlara hitap eden 3D (3 Boyutlu) Dijital Tasarım Atölyesinde kullanıcılar kendi giysilerini kendileri tasarlıyor. MakaSSende ise bu tasarımları kullanıcılarının tercihleri doğrultusunda vücut ölçülerine özel olarak üretiyor. Seçkin beklentilerin 22 milyonu aşkın seçenekle bir araya geldiği pratik ve şık ayrıntılara yer verilen makassende.com sayesinde, küçük detaylarla kocaman farklar yaratılabiliyor.



