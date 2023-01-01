Dirinler’den 36 eksen frezeleme ve tornalama tezgahı

CNC takım tezgahları konusunda Drinns markasıyla müşteriye özel çözümler sunan Dirinler Sanayi Makinaları A.Ş., Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştirerek 36 Eksen Özel Frezeleme ve Tornalama Tezgahı’nı Türkiye’ye kazandırdı.

Tamamen Dirinler bünyesinde ve özgün olarak tasarlanmış tezgah birbirini bütünleyen 6 ayrı eş istasyondan oluşuyor. Bu özel tasarım sayesinde sistemin komple durmasının önüne geçilmiş ve altı ayrı istasyonun her biri ihtiyaç duyulan her ayrı operasyonu yapabilecek şekilde dizayn edilmiş oluyor. İstasyonların birbirinden bağımsız şekilde ayrı bir makine gibi çalışması da sağlanıyor. Bu tezgah, üretimin yüzde 80 oranında hızlanmasını sağlayarak müşteriye ve makine sektörüne büyük bir katma değer kazandırıyor.

Özel ve çok sayıda işlenecek parçaların istenilen toleranslarda hızlı ve yüksek kalitede üretilmesini sağlamak amacıyla üretilen bu makine otomotiv, savunma sanayi ve havacılık gibi yüksek hassasiyet isteyen ve yüksek adetli parça ihtiyacı olan sektörlere büyük kolaylık sağlayacak.