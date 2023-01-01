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Doğa Koleji t-MBA Zirvesi

Doğa Koleji Anadolu Liseleri’nin özgün eğitim modeli t-MBA (MBA for teenagers) kapsamında t-MBA Zirvesi’nin bu yıl 6’ncısını gerçekleştirdi.



Bu eğitim modelinin özelliği şöyle tanımlanıyor: Lise düzeyine indirgenmiş bir üniversite MBA modeli. Sadece Doğa Koleji Anadolu Liseleri’nde uygulanıyor. Model EdExcel, Pearson tarafından akredite edilmiş.
Öğrencilerin organizasyonuyla düzenlenen 6’ncı t-MBA Zirvesi’ne iş hayatının önemli isimlerinden Hüsnü Özyeğin, Pınar Abay, Adnan Bali, Cem Gülan, Uğur Gazanker ve Fethi Şimşek katılarak vizyonlarını Doğa Koleji öğrencileriyle paylaştılar.

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