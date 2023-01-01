Doğrudan Pazarlama Ödülleri verildi

Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği (DPİD) tarafından 7 yıldır geleneksel olarak düzenlenen DP Ödülleri, İstanbul’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Radyo ve televizyon dünyasının sevilen ismi Bay J’nin sunuculuğunu yaptığı gecede bu yıl da başvuran yüzlerce ajans ve projenin arasından sektörün ‘en iyi’leri seçildi. “En Yaratıcı Doğrudan Pazarlama Uygulaması” Ödülü’nü Tofaş-Jeep için Dna BoX Projesi ile Leo Burnett Istanbul alırken Vodafone “En Cesur Müşteri” Ödülü’nün sahibi oldu. Törende; Etkinlik Pazarlaması, İnteraktif Pazarlama, Satış Noktasında ve Sahada Pazarlama ile Veritabanına Dayalı Pazarlama ana kategorilerinde, özel kategorilerde de Entegre Doğrudan Pazarlama Kampanyası, En Yaratıcı Doğrudan Pazarlama Uygulaması ve Çekmecede Kalmış İşler ödülleri verildi. DPİD Başkanı Alper Sesli, 2013 yılında sektörün 1.4 milyar dolar hacme ulaştığını anlatarak, “Ciro payı en çok artan alan olarak interaktif pazarlama dikkati çekiyor. Bu sonuç markaların interaktif pazarlama alanındaki faaliyetlerine hız verdiğini gösteriyor” dedi. Sesli, sektörün istihdam hacminin de 115 bin olduğunu belirtti. DP Ödülleri Komitesi Başkanı ve DPİD Yönetim Kurulu Üyesi Eser Hakim, DP Ödülleri fikrinin nasıl doğduğunu anlattı.