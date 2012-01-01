Doğrudan yatırım girişleri düştü

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ...





Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD) tarafından hazırlanan ve tüm dünyada eşzamanlı olarak duyurulan 2013 Dünya Yatırım Raporu açıklandı. Raporu Türkiye’de Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) sundu.

Rapor’a göre dünyada uluslararası doğrudan yatırımlar (UDY) 2012 yılında yüzde 18 düşerek, 1.35 trilyon dolara indi. Türkiye’de uluslararası doğrudan yatırımlar ise 2012 yılında yüzde 23 gerileyerek 12.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2012’de Türkiye’de uluslararası doğrudan yatırımlardaki düşüşün dünya ortalamasının üzerinde olmasına rağmen, Türkiye uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükselerek 26. sıradan 24. sıraya çıktı. 2012 yılında dünyada en çok uluslararası doğrudan yatırım çeken ülke 167.6 milyar dolar ile yine ABD olurken, Çin 121.1 milyar dolar ile ikinci, Hong Kong ise 74.6 milyar dolar ile üçüncü oldu. Türkiye UDY sıralamasında gelişmekte olan ülkeler arasında ise bir sıra gerileyerek 14. sırada yer aldı.