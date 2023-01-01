Doktor şartına ‘bedel’li destek

Hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı...





Hükümet, 1 Temmuz’dan itibaren “doktor” ve “uzman” şartı getirildiği için mağduriyet yaratan 10’dan az çalışanı olan berber, kasap, camcı gibi işyerlerine verilecek destekleri belirledi.

Buna göre SGK’ya borcu bulunmayan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerine “hizmet bedeli” adı altında ödeme yapılacak. Hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyükler için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının tehlikeli işyerleri için yüzde 1,4’ü, çok tehlikeli işyerleri için de yüzde 1,6’sı olacak.

Kapsama giren işyerleri destekten yararlanmak için işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine dilekçeyle başvuracak. Destek, söz konusu şartların sağlanması koşuluyla başvuru yapılan aydan başlayacak. 10’dan az çalışanı bulunan işyerlerine yapılacak destekler tehlike sınıfı, sigortalı sayısı ve sigortalının çalıştığı gün sayısı esas alınarak ayrı ayrı tespit edilecek.