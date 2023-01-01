DOMOTEX Middle East Halı ve Zemin Fuarı

T.C. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın katıldığı bir törenle açılan Türkiye ve Ortadoğu bölgesinin halı ve yer döşemeleri alanındaki lider ve en büyük fuarı DOMOTEX Middle East, ‘Tasarım’ olgusunun önemini açığa çıkardı.





Türkiye halı sektörünün ihracatta yükselişinde tasarım ve inovasyonun rolü saptandı. Fuar’da; “Bugün Almanya, kilogram fiyatı 4 dolardan ihracat yaparken biz kilogramı 1.46 dolardan ihracat yapıyoruz” diye konuşan Bakan Çağlayan, ihracatta katma değer yaratmadan 2023’ün 500 milyar dolarlık ihracat hedefine varılamayacağını vurguladı. İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) Başkanı İbrahim Yılmaz ise Türkiye halı sektörünün yüzde 24 oranında büyüdüğünü, sektörde markalaşmaya ve tasarıma odaklanma yaşandığını dile getirdi.

Fuara Çin’den Avusturya’ya, Belçika’dan Malezya’ya, İran’dan ABD’ye kadar tüm büyük halı firma ve markaları katıldı; 29 ülkeden 222 yerli ve yabancı firma geldi.