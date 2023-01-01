Domotex Middle East İstanbul

Halı ve Zemin Kaplama Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde yapıldı





Domotex Middle East İstanbul, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. Fuarda, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği’nin (İHİB) 7. Halı Tasarım Yarışması’nın sonuçları da açıklandı.

İHİB Başkanı İbrahim Yılmaz sektörün ihracat başarısına dikkat çekerek “Türkiye, dünya halı ihracatçıları arasında en önde gelen üreticilerden Belçika’yı geride bırakarak ikinci büyük tedarikçi konumuna yükseldi” dedi. Halı sektörü 2012 yılında ihracatını yüzde 23.5 artırdı.

İHİB’in 7. Halı Tasarım Yarışması’nın sonuçları şöyle oldu:

Birincilik Ödülü: Lokman Gençtürk

İkincilik Ödülü: Miray Çakır

Üçüncülük Ödülü: Uğur Özdemir

İlk üçe kalan finalistler Para ödülü ve birer MacBook Pro almaya hak kazandı. Ayrıca finalde yarışan tüm 8 genç tasarımcı, Almanya'da sektörün en önemli iki fuarı Heimtextil Frankfurt ve Domotex Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı’nı ziyaret etme şansı yakaladı.