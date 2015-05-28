DOMOTEX Turkey şimdi daha kapsamlı ve uluslararası

Gaziantep Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ve Gaziantep Halıcılar Odası işbirliğiyle Deutsche Messe AG’ye bağlı bir şirket olan olarak Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş, tarafından düzenlenen DOMOTEX Turkey, 25-28 Mayıs 2015 tarihleri arasında Gaziantep’de gerçekleştirilecek.

Halı ve zemin kaplamaları alanında ticaret fuarı DOMOTEX Turkey, Gaziantep’teki 2. yılında, ziyaretçilerini ürün çeşitliliği ve uluslararası katılımcı profili açısından daha geniş kapsamlı bir platformda ağırlamaya hazırlanıyor. Bu yıl el ve makine yapımı halıların yanısıra; kilim, tekstil yer döşemeleri, elastik yer döşemeleri, laminant, ahşap ve parke, tekstil makinesi ve aksesuarları, lifler, iplikler ve tekstil ürünleri de katılımcılar tarafından sergilenecek.

Fuarda; Belçika, Çin, Fransa, Almanya, Hollanda, Hindistan, İran, Ürdün ve Özbekistan’dan gelen uluslararası firmalar yeralacak. Angora Halı, Atlantik Halı, Bahariye Mensucat Halı, Boyteks, Kartal-Sanat Halı, Kaşmir Halı, Mc Three Carpets, Merinos Royal Halı, Yasin Kaplan-Festival Halı, Kaplan Kardeşler, Saray Halı gibi birçok halı ve zemin kaplama şirketi geniş ürün yelpazelerini DOMOTEX markası altında sergileyecek. DOMOTEX Turkey, Türkiye halı ticaretinin ana merkezi olan Gaziantep’te ürünlerini sergileyen firmalara Türkiye ve Ortadoğu ile ilişki kurma ve/veya varolan ilişkilerini güçlendirme fırsatı sunuyor.