DorukNet’in internet oskarları

Her yıl geleneksel olarak DorukNet tarafından gerçekleştirilen ve bu yıl 11.’si düzenlenen Altın Örümcek Web Ödülleri töreni, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. İnternetin Oscarları olarak da bilinen ve merakla beklenen ödül töreninde, 2012 yılının En İyi Web Sitesi Özel Ödülü www.garanti.com.tr ile Garanti Bankası’nın oldu.





38 farklı kategoriyle geceye damgasını vuran ödül töreninde, En İyi Erişilebilir Web Sitesi Özel Ödülü’nü www.ntvmsnbc.com ile Doğuş Yayın Grubu kazandı. Ödül töreninde ayrıca 21 başarılı web tasarım ajansı ve interaktif ajans “Ajans Başarı Ödülü” aldı. DorukNet Genel Müdürü Gökhan Erkman törende yaptığı konuşmada Altın Örümcek yarışmasının artık Türkiye’nin en prestijli ödüllerinden biri haline geldiğini söyledi. Erkman, Türkiye’de web ve internet teknolojilerini kullanarak gerçekleştirilen başarılı projelerin tanıtılması, bu alanda yapılacak yatırımların özendirilmesi konusunda en önemli platform olan Altın Örümcek Web Ödülleri’nin çok büyük bir organizasyon olduğunun da altını çizdi.

