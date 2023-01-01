Dr. Fatih Birol, UAE İcra Direktörlüğü’ne seçildi

Sabancı Üniversitesi Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Onursal Başkanı Dr. Fatih Birol, enerji alanında dünyanın önde gelen kuruluşu olan Paris’te yerleşik Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) İcra Direktörlüğü’ne seçilerek, ajans tarihinde tüm ülkelerin desteğiyle seçilen ilk İcra Direktörü oldu.

Dr. Birol’un yeni göreviyle ilgili açıklama yapan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “IICEC’in kuruluşundan beri Onursal Başkanlığı’nı yürüten Dr. Fatih Birol’un 29 üye ülkenin tamamının desteği ile UAE’ye seçilen ilk İcra Direktörü olması Sayın Birol’un şahsında ve enerji sektörü için son derece gurur verici ve önemli bir gelişmedir” dedi.