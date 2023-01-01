Dudullu OSB, ihracata hazır KOBİ arıyor

‘KOBİ’ler Küresel Pazara Taşınıyor’ projesine 140 şanslı işletme (KOBİ) aranıyor.





İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen ‘KOBİ’ler Küresel Pazara Taşınıyor’ projesine 140 şanslı işletme (KOBİ) aranıyor. Dudullu OSB Bölge Müdürü Murat Fırat şu duyuruda bulundu: “6 kişilik çekirdek kadro oluşturuldu. Bölge firmalarının ürünlerinin sergileneceği, tanıtılacağı bir e-ticaret portalı oluşturuyoruz. Temel amacımız KOBİ ağırlıklı Dudullu’da KOBİ’leri küresel pazara açabilmektir. Şubat ayında projenin basın duyurusunu gerçekleştireceğiz.”

Projenin özel amacı; e-ticaret Sanal Pazar Yeri Portalı ile en az 1.000 üye KOBİ’ye internetin getirdiği fırsatlar için tanıtım, modül uygulama olarak 140 üye firmaya e-ticaret gelişim odaklı eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak; proje kapsamında 140 KOBİ çalışanına e-ticaret, 80 KOBİ çalışanına “Web Site Geliştirme ve Grafik Tasarım”, 80 KOBİ çalışanına “Ürün Tasarım ve Hizmet Geliştirme” eğitimleri verilerek 20 “e-Ticaret KOBİ Danışmanı” yetiştirilmesi olarak açıklandı.