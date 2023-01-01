Dumankaya, Zet Teknolojileri ve Türk Telekom akıllı evde buluştu

“Dumankaya IQ” akıllı ev sistemleri, Türk Telekom’un güçlü altyapısı...





Dumankaya İnşaat ve Zet Teknoloji’nin, daire sakinlerinin hayatlarına katma değer kazandırma ve konfor oluşturma amacıyla hayata geçirdiği “Dumankaya IQ” akıllı ev sistemleri, Türk Telekom’un güçlü altyapısı üzerinden hızlı, konforlu ve güvenli çözümler sunmaya devam edecek. Türk Telekom, Dumankaya İnşaat ve Zet Teknoloji işbirliğiyle en gelişmiş, konforlu, güvenli ve çevreci “IQ akıllı ev” teknolojileri tanıtım toplantısına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer, Türk Telekom CEO’su Tahsin Yılmaz, Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya ve ZET Teknoloji Genel Müdürü Aydın Yavuz katıldı. Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya, “Geliştirdiğimiz akıllı ev sistemleri sayesinde, bir yandan daire sakinlerine çağdaş yaşamın gerektirdiği tüm konforu sunuyor, bir yandan da binalarımızı en üst standartta güvenlik sistemleri ile donatıyoruz. Konut geliştirmenin yanı sıra sunulan hizmetlerde de farklılaşmanın ve bunu uygularken çağın gerektirdiği yenilikleri uygulamanın önemine inanıyoruz” dedi. Türk Telekom CEO’su Tahsin Yılmaz da, akıllı evlerle konforlu bir yaşam sürmek, verimliliği artırmak, risklerden korunmanın mümkün olduğunu söyledi. Zet Teknoloji Genel Müdürü Aydın Yavuz ise gelecekte evlerin yüzde 50’sinin “akıllı” olacağını söyledi ve hızla büyüyecek olan aygıtlar arası iletişim (M2M) pazarında aslan payını akıllı şehirlerin oluşturacağını belirtti.