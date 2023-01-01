Dünya müteahhitlerinin zirvesinde bir Türk

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkan Vekili Emre Aykar, dünya inşaat sanayinin en yüksek temsil organı Uluslararası Müteahhitler Birlikleri Konfederasyonu (CICA) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.

Toplam 63 ülkenin üye olduğu CICA, 5 trilyon dolar iş hacmi ve yarattığı 150 milyon istihdamla dünya ekonomisinde önemli bir söz hakkına sahip. Aykar, bu görevin kendisine verilmesinin Türk mütahhitlerinin yurtdışında gösterdikleri başarıların sonucu olduğunu söyledi. İstanbul Galatasaray Lisesi, Robert College Mühendislik Okulu mezunu, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde yüksek lisans eğitimi alan Emre Aykar, evli ve bir çocuk babası. Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Emre Aykar, aynı zamanda Freysaş, Freyssinet Yapı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı, SUBOR Boru Sanayi A.Ş. Başkanı, Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Üyesi.