Dünyagöz Hastanesi, ‘dünya’nın teknolojide referans hastaneleri arasına girdi

Dünyagöz Hastaneler Grubu Medikal Direktörü olan LASIK yönteminin dünyaca ünlü mucidi Prof.Dr. Ioannis Pallikaris, sağlık ve teknoloji alanında Türkiye’nin eşsiz bir araştırma sahasını olduğunu belirterek Dünyagöz Hastaneler Grubu’nda Ar-Ge çalışmaları başlattıklarını ve Ar-Ge’ye 1 milyon TL yatırım yapacaklarını açıkladı.

Pallikaris, önemli teknoloji firmalarıyla sözleşmeler imzalayarak, yeni teknolojilerin bundan böyle ilk olarak Türkiye’de kullanılmasının sağlanacağını ve buradaki klinik tecrübelerin dünyanın her yerinden gelecek doktorlara verilecek eğitimle birleştirilerek, göz alanında bütün dünyaya örnek olacaklarını belirtti. Dünyanın en önemli oftalmologları arasında yeralan, Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahi Derneği eski Başkanı Prof.Dr. Pallikaris, Dünyagöz’ün Türkiye’nin gururu olduğunu söyledi ve gözden Alzheimer teşhisini koyabilen dünyada nadir hastanelerden biri olduklarını aktardı.