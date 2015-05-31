Dünyanın Harikaları” İstanbul Autoshow 2015’te

ODD (Otomotiv Distribütörleri Derneği) ve TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. işbirliğiyle 22-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, Beylikdüzü’nde İstanbul Autoshow 2015 düzenlenecek. Fuarın basın ve VIP açılışı 21 Mayıs’ta yapılacak.

İstanbul Autoshow 2015’e ilişkin basın toplantısı, ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal ve TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. Autoshow Başkanı İlhan Ersözlü’nün katılımıyla yapıldı.

Mustafa Bayraktar, fuarın, Türkiye ve otomotiv sektörünün yurtiçi ve yurt dışındaki itibarına ve bilinirliğine katkı sağlayacak en önemli etkinliklerden birisi olduğuna dikkat çekti. Bayraktar, fuarların hayalleri gerçeğe dönüştürebilen sihirli bir gücü olduğuna inandıklarını belirterek, fuarın konseptini ‘harikalar diyarı’, otomobilleri de ‘dünyanın yeni harikaları’ olarak tanımladıklarını dile getirdi.