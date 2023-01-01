Düzce ‘Silikon Vadisi’

Avrupa’nın lider IT Hizmetleri firması Atos, test yazılım merkezi yatırımı olan Atos DüzceTeknokent Yazılım ve Test Hizmetleri Merkezi’ni Düzce’de açtı. Şirket ilk aşamada 150 yazılım uzmanına Düzce’de istihdam sağlayacak.





Daha önceki, ODTÜ ve İTÜ’nün Teknokent lokasyonları ile birlikte düşünüldüğünde Düzce’nin yeni bir gelişme damarı yakaladığı söylenebilir.

Atos Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Orhan Akbulut 2010’da açılan Düzce Operasyon Merkezi’nin bugün 1000’i aşkın gence istihdam sağladığını belirtti. Akbulut, Düzce’nin çağrı merkezi operasyonları alanında yıldızlaşan bir bölgeye dönüştüğüne dikkat çeken Akbulut “Bu merkezden, finans ve telekom başta olmak üzere birçok farklı sektöre, kritik uygulamalar için katma değeri yüksek hizmet sunulacak.” dedi.