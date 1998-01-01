DYO Matbaa Mürekkepleri, KalDer’in Ulusal Kalite Hareketi’nde

Yaşar Holding Boya Grubu şirketlerinden DYO Matbaa Mürekkepleri; müşterilerine sunduğu kaliteli hizmeti “mükemmel” kılmak amacıyla KalDer’in 1998 yılında başlattığı Ulusal Kalite Hareketi’ne katıldı.

Ürün çeşitliliği ve sunduğu hizmetlerle farklılaşan DYO Matbaa Mürekkepleri, bölgenin en büyük matbaa mürekkepleri tesisleri arasında yeralan Manisa’daki fabrikasında gerçekleşen törenle Ulusal Kalite Hareketi İyiniyet Bildirgesi’ne imza attı.

DYO Matbaa Mürekkepleri Genel Müdürü Yakup Benli ve KalDer İzmir Şube Başkanı Osman Ünal’ın birlikte imzaladığı Ulusal Kalite Hareketi İyiniyet Bildirgesi, kalitesini tescillemiş ve Mükemmellik Ödülü’nü hedefleyen kurumlar için önemli bir başlangıç kabul ediliyor.

Toplam Kalite Yönetimi’ni Türkiye çapına yaymak amacıyla 1998 yılında KalDer tarafından başlatılan harekete özel sektörün yanı sıra kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri de ilgi gösteriyor.