e-fatura ve e-defter süreçleri dijital ortama

Gelir idaresi Başkanlığı (GİB) işbirliği ile düzenlenen seminerde konuşan Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Prof. Dr. Kemal Cılız, 2013 yılı Eylül ayından itibaren e-fatura ve 2014 yılı Eylül ayından itibaren de e-defter uygulamalarının hayata geçmesinin Türkiye’de iş süreçlerinin dijital ortama taşınmasında önemli birer adım olacağını belirterek, “Bu kapsamda TÜBİSAD çalışmalarını hızlandırdı..





TÜBİSAD üyesi şirketler de geçişin sorunsuz olabilmesi için ürün ve çözümler üretiyor” dedi. Cılız, “E-fatura ve e-defter uygulamaları, Türkiye’nin ve Türk şirketlerinin Dünya ekonomisi ile entegre olması için atılması gereken adımlardan birisidir ve bu uygulamaları Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında şeffaflığı artıracak diğer uygulamalar izleyecektir” diye konuştu.

Bilindiği gibi, elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemiyor, düzenlemeleri halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılıyor.