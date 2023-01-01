e-İTO ile üyeler haftanın 7 günü 24 saat üye hizmetlerine ulaşacaklar

İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyenin ayağına gidiyor. Projenin adı e-İTO. İTO'nun 132. kuruluş yıl dönümü armağanı olan e-İTO portalı ile üyeler, haftanın 7 günü 24 saat, her nerede olurlarsa olsunlar İTO’nun üye hizmetlerine cep telefonundan, tabletten ulaşabilecekler.

İTO Başkanı İbrahim Çağlar konuyla ilgili şöyle konuştu: “İstanbul'un coğrafi konumu biz girişimciler için bir lütuf. Biz de coğrafyanın getirdiği bölgesel avantajları 'küresel bir ticaret merkezi' olmak için seferber ettik. İşe önce ticaret yapılan alanı pürüzlerden arındırmakla başladık. İlk amacımız, girişimcilerimizin AB'de vizesiz seyahat edebilmesini sağlamak. Bunun ardından girişimcilerimize destek olacak yeni projeleri devreye sokacağız. Küresel rekabet ipini göğüslemek istiyoruz. Bunun için her şeyi devletten beklemek yerine çözüm üreten, güvenilen ve etkin bir İTO için çalışıyoruz.;

"Önümüzdeki dönemlerde üyelerini ayağına getiren değil, üyelerinin ayağına hizmet götüren bir yapıya geçmeye çalışıyoruz. ‘e-İTO’ projemiz bunu sağlayacak.”