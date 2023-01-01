EBRD’den Şekerbank’a özel kaynak

EKOkredi isimli ürünü ile Türkiye genelinde binlerce konutun enerji verimliliği yatırımlarını uygun koşullarda finanse eden ve apartman yönetimlerini kredilendiren ilk banka olan Şekerbank, bu alandaki çalışmaları için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 60 milyon dolarlık kaynak sağladı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın 350 milyon dolarlık Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Kredisi (TuREEFF) programı kapsamında ilk kez Şekerbank’a sağlanan bu kaynak ile banka yüzlerce hane, site ve işletmenin ısı yalıtımı, güneş enerjisine geçiş, atık su yönetimi gibi projelerini finanse edecek.

Şekerbank, sağladığı kredi ile ayrıca; binalarda enerji verimliliği sağlanmasına hizmet eden tedarikçilere de finansman desteği sağlayacak.