EGD VI. Küresel Isınma Kurultayı

Ekonomi Gazetecileri Derneği Küresel Isınma Kurultayı’nın 6.’sını, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nazım Ekren’in katılımıyla düzenledi.

Ekren konuşmasında; “Isınmayı problem haline getiren en önemli sorun tüketim ve üretim biçiminden kaynaklanıyor. Bu biçimlerle ilgili somut, sürdürülebilir, makul, çevre dostu bir modele geçmediğimiz sürece bu tartışma süreci devam edecektir” dedi. EGD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak da kurultayla toplumda farkındalığı artırmayı hedeflediklerini söyledi.