ELDER'den Ar-Ge Çalıştayı

Ankara’da, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından ilki düzenlenen ELDER Ar-GE Çalıştayı yapıldı.

Ankara’da, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından ilki düzenlenen ELDER Ar-GE Çalıştayı’na, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir katıldı. Çalıştay’ın açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 2015 yılının 4 bin megavatlık yeni bir tesisle bitirileceğini belirterek, bir yıl içerisinde yaklaşık 15 ülkenin kurulu gücü kadar yeni kurulu güç ekleneceğini söyledi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Yılmaz, “Ar-Ge konusunda özel sektöre desteğe hazırız” dedi. ELDER Başkanı Özdemir ise önümüzdeki 5 yıl büyük değişimlere hazırlıklı olmak gerektiğini ifade etti.