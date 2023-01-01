Elektrik-Elektronik’te ihracat başarısı

Avrupa ülkelerine olan ihracatta toparlanma sürecine...





İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği TET'den yapılan açıklamaya göre, beyaz eşyadan televizyona, kablodan elektrikli alet ve makinelere kadar pek çok farklı ürün gruplarında ihracatçıları bünyesinde bulunduran ve Türkiye ihracatında 5'inci sırada yer alan sektörün ihracatı, Ocak - Temmuz döneminde 7 milyar 390 milyon dolar oldu.

Avrupa ülkeleri ile Türk cumhuriyetlerine olan ihracatta olumlu gelişmeler yaşandı. En fazla ihracat yapılan ilk üç ülke İngiltere, Almanya ve Irak oldu. Fransa, Türkmenistan, Rusya, Azerbaycan-Nahcivan, İtalya, Suudi Arabistan ve İspanya en çok ihracat yapılan diğer ülkeler olarak sıralandı. Yılın ilk yarısında Macaristan'a yapılan ihracat yüzde 344, Brezilya'ya yüzde 312 arttı. Temmuz’da sektör ihracat artışı aylık yüzde 21.3’e ulaştı. TET Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Avrupa ülkelerine olan ihracatta toparlanma sürecine girildiğini ve yıl sonunda sektör ihracatını -makine hariç- 13 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

