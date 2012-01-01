Elektronik ihracatımız hızlandı

İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği (TET) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu açıkladı:





Türkiye’nin ihracatta önde gelen sektörlerinden olan elektrik-elektronik ve bilişim sektörünün ihracatı, 2013 yılının ilk çeyreğinde 2 milyar 962 milyon dolara ulaştı. Sektör, 2012 yılını 13 milyar doların üzerinde ihracatla kapatmıştı. Avrupa’nın beyaz eşya ve renkli televizyon üretim merkezi konumundaki Türkiye, dünya kablo üretiminde de üçüncü sırada yer alıyor.

İhracat portföyünde Avrupa ülkelerinin ağırlığını alternatif pazarlarla dengelemek konusunda başarılı olan sektörün yılın ilk çeyreğinde en çok ihracat artışı gerçekleştirdiği ülkeler; Irak, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Azerbaycan-Nahcivan, İsrail, Cezayir, Polonya, Mısır, Macaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak sıralandı.