Elektronik ticareti düzenleyen Kanun, Mayıs'ta yürürlükte

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'un, 1 Mayıs'ta yürürlüğe girmesiyle birlikte çağrı merkezi sektöründe taşlar yerinden oynayacak.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’un,1 Mayıs’ta yürürlüğe girmesiyle birlikte toplam büyüklüğü 1.6milyar doları geçen Türkiye çağrı merkezi sektöründe taşlar yerinden oynayacak. Kanun devreye girdiğinde sektör yüzde 15 küçülebilir ve 12 bin kişiişini kaybedebilir! Kanun, internet ve telefon üzerinden satış/pazarlama faaliyeti sunan şirketlere yönelik çeşitli yükümlülükler getiriyor. Kanun, daha çok tüketicinin izni olmadan ticari herhangi bir amaçla kendisiyle temas kurulmasının önüne geçmeyi amaçlıyor, kısa mesaj, e-posta gönderilemeyecek ve sesli arama yapılamayacak. ÇMD (Çağ-rı Merkezleri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tarakçı, yeni yasayla birlikte özellikle CRM uygulamalarında, sadakat programlarında ve dijital pazarlama faaliyetlerinde çok ciddi bir dönüşüm yaşanacağını söylüyor. Tarakçı, bu tip düzenlemelerin, tüketicinin haklarının korunması ve bilgilerinin güvenliğinin sağlanması, sektörlere olan güveni artırması ve AB uyumu açısından önemli olduğunu ancak eş zamanlı olarak sektörlerin ticari faaliyetlerinin de aynı bakış açısıyla korunması gerektiğini düşündüklerini söyledi. Tarakçı, bu tip yasal düzenlemelere kesinlikle ihtiyaç olduğunu ancak bu kadar katı ve belirsizliklerle dolu bir düzenlemenin iyiniyetle kurgulanmış olsa da Türkiye’deki ekonomik ve ticari faaliyetlerin önüne kesmekle birlikte sağlanan onbinlerce istihdamın da olumsuz etkilenmesine neden olacağının aşikar olduğunusöyledi. Kanunun uygulama esaslarını belirleyecek yönetmeliklerin önemine değinen Tarakçı, kanunun izin alma, tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, anket, bilgilendirme, doğum günü tebriği vb. amaçlarla yapılacak aramaların önünü kestiğinin düşünülebileceğini ve bu durumun tüm sektörlerde haklı olarak endişe yarattığını da kaydetti.