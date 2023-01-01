En başarılı endüstriyel işletme: Trakya Cam

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Projesi (SANVER 2013) kapsamında gerçekleştirilen yarışmanın sonuçları belli oldu.

Trakya Cam’ın Bursa-Yenişehir Fabrikası ‘Atık Isı Enerji Üretim Projesi’ ile Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri (SEVAP) kategorisinde “En Başarılı Endüstriyel İşletme” ödülünü aldı. Ödülü Trakya Cam adına Şişecam Topluluğu Sürdürülebilirlik Koordinatörü Serdar Gencer’e, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız verdi.