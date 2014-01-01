En büyük çelik üreticisi ERDEMİR

Toplam varlıkları bakımından Türkiye’nin en büyük sanayi şirketlerinden biri olan ERDEMİR Grubu, 2014 yılı ilk çeyrek finansal sonuçları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır tarafından açıklandı.

Buna göre; aktif büyüklüğü 15 milyar TL (7 milyar USD) olan ERDEMİR Grubu, yılın ilk çeyreğinde yassı çelik satış miktarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artırarak, 1.7 milyon tona yükseltti. Bu dönemde ERDEMİR Grubu’nun net karı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artarak 432 milyon TL (195 milyon USD) oldu. Pandır, 2014 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de yassı çelik tüketimi artarken, ülkemizde yerli çeliğe olan ilginin de bu paralelde artış kaydettiğini söyledi.

Açıklanan veriler ERDEMİR Grubu’ndan ilk çeyrekte cari açığa 625 milyon TL (282 milyon USD) katkı sağlandığını gösteriyor.

Ayrıca Türkiye’de ham çeliğin yüzde 24’ünü, yassı çeliğin ise yüzde 65’ini ERDEMİR’in ürettiği, 2013 yılında tüketilen yassı çeliğin yüzde 51’inin yurt içi üretim ile yüzde 49’unun ise ithalat ile karşılandığı bilgisi paylaşıldı.