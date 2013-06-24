En Büyük İlk 500 Bilişim Şirketi açıklandı

“Bilişim 500”ün sonuçlarına göre ...





İnterpromedya, Türkiye’de bilişim alanındaki tek kapsamlı araştırma olan Bilişim 500 sonuçlarını açıklandı. Buna göre ilk üç sırada Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone yer aldı. Araştırmada ayrıca şirketlere donanım, yazılım ve hizmet gelirlerinin yanı sıra faaliyet alanlarına göre dokuz temel kategoride plaket verildi. “Bilişim 500”ün sonuçlarına göre Türkiye bilişim pazarı 2012 yılında yüzde 13.5 büyüdü. 2013 yılında ise bilişim pazarının 61.7 milyar TL olması bekleniyor. Türkiye’nin en büyük ilk 500 bilişim şirketinin yanı sıra pazar verilerinin ve CEO’ların 2013 hedeflerinin açıklandığı “Bilişim 500 Töreni”, 24 Haziran 2013’te, Grand Cevahir Hotel’de gerçekleştirildi. Şirketlerin net satış gelirlerine göre sıralandıkları Bilişim 500’de ilk 10’da yer alan şirketler sırasıyla; Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Avea, TTnet, Genpa, Teknosa, KVK Teknoloji, İndeks Bilgisayar ve Hewlett-Packard oldu.