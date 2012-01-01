En Büyük İlk 500 Bilişim Şirketi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer





İlk 500 Bilişim şirketi araştırması sonuçlandı. İlk üç sıra Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone tarafından paylaşıldı.

Şirketlere donanım, yazılım ve hizmet gelirlerinin yanı sıra faaliyet alanlarına göre dokuz temel kategoride plaket verildi. “Bilişim 500”ün sonuçlarına göre Türkiye bilişim pazarı 2012 yılında yüzde 13.5 büyüdü. 2013 yılında ise bilişim pazarının 61.7 milyar TL olması bekleniyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer, yaptığı konuşmada firmalara siber güvenlik konusunda kendilerine yardımcı olmaları çağrısında bulundu. Sosyal medyada kişisel hakaret ve mağduriyetin mutlaka önlenmesi gerektiğini söyleyen Acarer, “BTK Başkanı olarak ben bile bu konularda çok çekiyorsam, vatandaş ne yapsın!” dedi.

İlk 10’a giren diğer şirketler şunlar oldu: Avea, TTnet, Genpa, Teknosa, KVK Teknoloji, İndeks Bilgisayar ve Hewlett-Packard oldu.

Kategori birincileri ise şöyle belirlendi:



- Türkiye merkezli üretici kategorisi: Karel

- Uluslararası Türkiye dışı merkezli üreticinin Türkiye temsilcisi/satıcısı kategorisi: Alcatel-Lucent

- Sistem entegratörü kategorisi: Ericsson

- Hizmet sağlayıcı: TTnet

- Telekom şirketi: Türk Telekom

- Dağıtıcı kategorisi: Genpa

- Bayi: Prota

- Perakende zinciri: Teknosa

- E-ticaret şirketi: Hızlıal.com