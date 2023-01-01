Enerji Bakanlığı: 50 milyar dolarlık kömür

Türkiye işadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON), T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Almanya Federal Çevre Bakanlığı?nın katkıları ile ve Almanya iş Hayatı Dernekleri Federasyonu'nun (BUV) desteği ile 72'si Alman iş adamı olmak üzere toplam 300 iş adamının katılımı ile 2. Türk-Alman Yenilenebilir Enerji işbirliği Forumu gerçekleştirdi.





Enerji Bakanlığı: 50 milyar dolarlık kömür

Türkiye işadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON), T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Almanya Federal Çevre Bakanlığı'nın katkıları ile ve Almanya iş Hayatı Dernekleri Federasyonu'nun (BUV) desteği ile 72'si Alman işadamı olmak üzere toplam 300 işadamının katılımı ile 2. Türk-Alman Yenilenebilir Enerji işbirliği Forumu gerçekleştirdi. Forumda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Trakya Bölgesi?nde 500 milyon tonluk bir kömür rezervi bulunduğunu, ancak çevre ile ilgili şartların henüz olgunlaşmaması nedeni ile projeyi durdurduklarını açıkladı. Bakan Yıldız, "50 milyar dolarlık rezervimizi çevre şartları oluşmadan almayacağız" dedi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının zenginleştirilmesi kadar enerji verimliliği konusunun da önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Yıldız, Türkiye'nin bu konuda uzun mesafesi olduğunu bildirdi. Bakan Yıldız, 2023 yılına kadar enerji verimliliği oranını yüz de 7 seviyesine çıkaracaklarını açıkladı.



