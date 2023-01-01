Enerji devleri Rize’de buluştu
MÜSİAD 81. Genel İdare Kurulu’nu, Rize’de gerçekleştirdi. Türkiye’nin enerji potansiyeli, bugünkü durumu ve gelecekteki yerinin ele alındığı toplantıya T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı TKİ, TEİAŞ, MTA, TPAO gibi kurumlardan 16 yetkili katılarak enerji konusunu masaya yatırdı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Hasan Murat Mercan şu bilgileri verdi: Doğalgazla üretilen elektrik ortalaması yüzde 21 seviyelerindedir. Bu yapının doğrusu da budur. Dünyada kömür ile elektrik üretimi yüzde 42 seviyesindeyken bu oran Türkiye’de yüzde 20”ler seviyesindedir. HES santrallerinde ise dünya ortalamasının üzerindeyiz. Dünyada elektrik üretiminin yüzde 15’i nükleer santrallerle yapılırken Türkiye’de bu oran yüzde sıfırdır. 3 tane nükleer santral yapmayı planlıyoruz. Bunun iki tanesinin yeri belli, birini Ruslarla, birini Japonlarla yapmayı planlıyoruz. Üçüncüsünü ise tamamen kendi kaynaklarımızla yapmayı planlıyoruz. O zaman işadamlarımız için yeni bir sektör oluşacak. Yaklaşık 75 milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. Türkiye’de çok ciddi yeni bir sektör ortaya çıkacak.