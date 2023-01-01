Enerji devleri Rize’de buluştu

MÜSİAD 81. Genel İdare Kurulu’nu, Rize’de gerçekleştirdi. Türkiye’nin enerji potansiyeli, bugünkü durumu ve gelecekteki yerinin ele alındığı toplantıya T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı TKİ, TEİAŞ, MTA, TPAO gibi kurumlardan 16 yetkili katılarak enerji konusunu masaya yatırdı.