Enerji fuarı Mayıs’ta kapılarını açacak

21. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı ICCI 2015, 6-8 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Uluslararası enerji fuarı olan ICCI, bu yıl da enerji ve çevre sektörünün profesyonellerinin buluşma noktası olacak. Büyük bir pazara sahip olan Türkiye’nin önemli enerji üreticileri ve tüketicileri arasında yeralan konumuyla enerji köprüsü oluşturduğunu belirten Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel, Türkiye’nin enerji sektörünün en büyük fuarı olan ICCI 2015’in sektörün karar vericilerini biraraya getirirken gelişen teknoloji ve sistemler için de bilgi paylaşım platformu oluşturduğunu anlattı.