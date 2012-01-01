Enerji OScarları dağıtıldı

Borusan’a ödül





Enerji sektörünün her yıl yakından takip ettiği ve sektörün en iyi tedarikçilerinin geliştirdiği enerji ve çevre teknolojilerinin bir araya geldiği Türkiye’nin en büyük enerji ve çevre fuarı ICCI kapsamında düzenlenen Enerji Oscar Ödülleri, 26 Eylül’de Ankara’da yapılan törenle sahiplerini buldu. İkinci kez verilen ödüllerde, Borusan EnBW Enerji’nin 110 milyon dolar yatırımla kurduğu ve 20 adet 3 MW rüzgâr türbininin yer aldığı Bandırma Rüzgar Enerjisi Santrali, yenilenebilir enerji santralleri kategorisinde Enerji Oscarı kazandı. Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Mehmet Acarla ödülle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Borusan EnBW Enerji Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmasını sağlamak için çalışıyor. Türkiye’nin enerji ihtiyacını temiz kaynaklardan karşılamasına katkıda bulunmak istiyoruz. Bu alanda ülkemize güçlü bir bilgi birikimi getiriyor ve ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bandırma Rüzgar Enerjisi Santralımızın sektörün en itibarlı organizasyonlarından birinde takdir edilmesi ve ödüle layık görülmesi bizi çok mutlu etti. Gelecekteki çalışmalarımız için motivasyonumuzu artırdı. Bu organizasyonu düzenleyen ICCI’ye ve bizi ödüle layık görenlere teşekkür ederim.” Borusan EnBW Enerji, Eylül 2012 itibarıyla Bandırma Rüzgar Enerjisi Santrali’ne ek olarak Erzurum’da işletmeye aldığı, 50 MW’lık Yedigöl Hidroelektrik Santrali ile birlikte toplam 110 MW kurulu kapasiteye ulaştı. 2020 yılında dek 2.000 MW’lık toplam kapasiteye ulaşmayı hedefleyen Borusan EnBW Enerji, yenilenebilir enerji sektörüne yatırım yapmaya devam edecek.