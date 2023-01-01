Enerjide 150 milyar TL’lik tasarruf seferberliği

Türkiye’ye enerjide büyük tasarruf sağlayacak “Enerji Takımı” projesi

Türkiye’ye enerjide büyük tasarruf sağlayacak “Enerji Takımı” projesinin detayları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile İstanbul Ticaret Odası ve Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı İbrahim Çağlar tarafından açıklandı.

“Enerji Takımı” projesi Türkiye’ye yılda 15, 2023 yılına kadar ise 150 milyar TL kazandıracak. Projenin tanıtımında Bakan Yıldız şunları söyledi: “Türkiye’nin enerji faturası 50 milyar dolar. Tasarruf için bir Enerji Takımı kurduk. Enerji Takımı; evde, yolda, okulda, sanayide, 7’den 70’e sesini duyurmak ve herkesi bu takımın aktif üyesi yapmak için tüm Türkiye’yi gezecek. Bu şekilde, nasıl tasarruf yapacağını bilen ve enerjisini verimli kullanan bireyler yetişecek. Enerji Takımı, 77 milyon ile el ele vererek Türkiye’yi enerji dolu yarınlara taşıyacak.”