Enerji’de ‘GÜNEŞ’ Türkiye için dönecek

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Erkan, lisanssız elektrik üretiminde güneşin payının önümüzdeki süreçte giderek artacağını belirterek, “Yıl sonuna kadar güneşte kurulu güç 50 megavata çıkacak ve yatırım miktarı çok rahat 50 milyon Avro’yu bulacak” dedi.

Güneş enerjisi yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan GENSED Başkanı Erkan, “1 megavatlık lisanssız güneş enerjisi santrali için tüm masraflar gözönüne alındığında yaklaşık 1 milyon Avro gibi bir yatırım yapılıyor. Bu da yıl sonuna kadar Türkiye’de güneşte 50 milyon Avro’luk yatırım yapılacağı anlamına geliyor” diye konuştu.

Şu an mevcut kapasitenin iki katına yakın güneş enerjisi santrali (GES) yatırımının da kurulum aşamasında bulunduğunu anlatan Erkan, 2015 için 100 megavatlık ilave bir kurulu gücün sisteme dahil olmasını beklediklerini söyledi.

Şu an lisanssız elektrik üretiminde 55 güneş enerjisi santralinin kabulü yapılmış durumda ve bu santrallerin kurulu kapasitesi 13.7 megavata karşılık geliyor. Bu da şu ana kadar Türkiye’de güneş enerjisine yapılan yatırım tutarının 14 milyon Avro’ya yaklaştığını gösteriyor.

TEDAŞ’a yapılan güneş enerjisi proje başvurularının sayısı 494 ve kurulu gücü de 267 megavata tekabül ediyor.