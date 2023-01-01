Engelsiz ‘Değerli Taş Kesim Merkezi’ açıldı

Mücevher İhracatçıları Birliği’nin toplumdaki dezavantajlı grupların istihdam edilmesini amaçlayarak yola çıktığı “Taşların Tılsımını Duymak” Projesi kapsamında kurulan “Değerli Taş Kesim Merkezi” açıldı.

Mücevher İhracatçıları Birliği’nin; İstanbul Kuyumcular Odası, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İşitme Engelliler Federasyonu ile ortaklaşa hayata geçirdiği ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteklediği proje Türkiye'nin en büyük ve en modern taş kesim merkezi oldu.

Burada; Mücevher İhracatçıları'nın kullandıkları taşlar ham olarak alınacak ve Türkiye'de işlenerek daha yüksek bir katmadeğer yaratılacak. Merkez sayesinde sadece Kalsedon ihracatı bin kat değer kazanacak ve kilogramı 10 dolar olan Kalsedon'un gramı 10 dolara ihraç edilecek. Merkezin açılışına katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin Avşar Çelik, İTO Başkanı İbrahim Çağlar, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, MİB Başkanı Ayhan Güner ve İTİCÜ Rektörü Prof.Dr. Nazım Ekren yaptıkları konuşmalarda ihracatın gelişmesinin ekonomiye ve insana katkılarını vurguladılar.

Projenin açılış töreninde bir konuşma yapan Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı Ayhan Güner, "Bizim işadamı olarak yapabildiğimizi engelleri nedeniyle çaresizliğe hapsedilen insanlarımız da yapabilir dedik ve bu projeyi gerçekleştirdik" dedi.