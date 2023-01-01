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ENOSAD 5. Dönem Yönetim Kurulu’nu belirledi

Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Sami Ömeroğlu...



ENOSAD-Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği, 5. Olağan Genel Kurul toplantısını yaptı. 4. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Sami Ömeroğlu geçen dönem çalışmalarını anlattı. Ömeroğlu, başarıyla bitirilmiş olan CoNeT projesinden, yurt içi ve yurt dışında yapılan etkinliklerden, Bakanlık ve Kamu kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler, diğer dernek ziyaretleri, yurtiçi sektör toplantıları, Konferans-Çalıştay-Zirve çalışmalarına katılımlar, Üniversite seminerlerine katılımlar vb. geniş bilgiler aktardı.
Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Sedat Sami Ömeroğlu       YK Başkanı
Hasan Terzioğlu                  YK Başkan Yard. 1
Talat AVCI                             YK Başkan Yard. 2
Hüseyin Halıcı                     Genel Sekreter
Valentin Denisenko            Sayman
Malik Aviral                            Üye
Yavuz Çopur                         Üye
Sevtap İnan                          Üye
Hasan Basri Kayakıran      Üye
Turan Türkmen                    Üye
Erhan Denizeri                     Üye

 

 

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