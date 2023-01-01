ENOSAD 5. Dönem Yönetim Kurulu’nu belirledi
Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Sami Ömeroğlu...
ENOSAD-Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği, 5. Olağan Genel Kurul toplantısını yaptı. 4. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Sami Ömeroğlu geçen dönem çalışmalarını anlattı. Ömeroğlu, başarıyla bitirilmiş olan CoNeT projesinden, yurt içi ve yurt dışında yapılan etkinliklerden, Bakanlık ve Kamu kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler, diğer dernek ziyaretleri, yurtiçi sektör toplantıları, Konferans-Çalıştay-Zirve çalışmalarına katılımlar, Üniversite seminerlerine katılımlar vb. geniş bilgiler aktardı.
Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Sedat Sami Ömeroğlu YK Başkanı
Hasan Terzioğlu YK Başkan Yard. 1
Talat AVCI YK Başkan Yard. 2
Hüseyin Halıcı Genel Sekreter
Valentin Denisenko Sayman
Malik Aviral Üye
Yavuz Çopur Üye
Sevtap İnan Üye
Hasan Basri Kayakıran Üye
Turan Türkmen Üye
Erhan Denizeri Üye