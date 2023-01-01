ENOSAD 5. Dönem Yönetim Kurulu’nu belirledi

Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Sami Ömeroğlu...





ENOSAD-Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği, 5. Olağan Genel Kurul toplantısını yaptı. 4. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Sami Ömeroğlu geçen dönem çalışmalarını anlattı. Ömeroğlu, başarıyla bitirilmiş olan CoNeT projesinden, yurt içi ve yurt dışında yapılan etkinliklerden, Bakanlık ve Kamu kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler, diğer dernek ziyaretleri, yurtiçi sektör toplantıları, Konferans-Çalıştay-Zirve çalışmalarına katılımlar, Üniversite seminerlerine katılımlar vb. geniş bilgiler aktardı.

Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:



Sedat Sami Ömeroğlu YK Başkanı

Hasan Terzioğlu YK Başkan Yard. 1

Talat AVCI YK Başkan Yard. 2

Hüseyin Halıcı Genel Sekreter

Valentin Denisenko Sayman

Malik Aviral Üye

Yavuz Çopur Üye

Sevtap İnan Üye

Hasan Basri Kayakıran Üye

Turan Türkmen Üye

Erhan Denizeri Üye