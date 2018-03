Enterprise Türkiye’de

Filosunda 1.4 milyon araç bulunduran dünyanın en büyük araç kiralama firması Enterprise’ı Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş. tarafından Türkiye’ye getirildi. Araç kiralama devi Enterprise, “önce müşteri memnuniyeti” diyen çalışmalarıyla Türkiye pazarında fark yaratacak.

Kurulduğundan bu yana araç kiralamada ilk mobil uygulama (2012), ilk havayolu-rent a car ortaklığı (Onur Air-2010, Anadolu Jet-2012) gibi ilklerin firması olan Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özarslan Tangün tanıtım toplantısında; “Enterprise ile yaptığımız 10 yıllık anlaşma ülkemizdeki araç kiralama sektörüne hareket katacak. Sahip oldukları vizyon ve tecrübeye bizim Türkiye pazarındaki geçmişimiz ve deneyimlerimizi de eklediğimizde, sektöre yepyeni bir hizmet anlayışı ve bakış açısı getirerek gelişimine öncülük etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yes Oto Kiralama 2500 araçlık filosuyla şu anda ülkemiz araç kiralama pazarının en önemli oyuncularından biri durumunda bulunuyor.