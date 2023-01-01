eOfis, ofis ihtiyacını prestijli 4 lokasyonda karşılıyor

eOfis, kendi işini kurmak isteyenlere, rakiplerinden bir andım önde olmak ve müşterilerine kurumsal kimliğini yansıtacak girişimcilere anahtar teslim hizmet sunuyor.





eOfis, yatırımları yapmadan sözleşme imzalar imzalamaz çalışmaya başlayabileceğiniz, içerisinde sekreterinizden lüks ofis mobilyalarına kadar her şeyi düşünülmüş, 4 prestijli lokasyonda hazır ve sanal ofis hizmeti veriyor. Yeşilköy Dünya Ticaret Merkezi EGS Park Blokları, Bakırköy Marmara Forum Garden Office, Ataşehir Flora Suit&Office ve İstiklal Caddesi’ndeki tarihi binada sanal ve hazır ofis ile prestijli bir iş adresine sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda eOfis’in yurt dışında da anlaşmalı olduğu ofisleri dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Şirket kuruluş danışmanlığı, mali müşavirlik, hukuk danışmanlığı, PR Reklam danışmanlığı ve IT Danışmanlık hizmetlerine ve teknik ekibinize aynı ofis içinde ulaşmanın avantajını yaşayın.