EOQ Aygaz’ı model aldı

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Türkiye’de ilk kez “Müşteri Dostu Marka ve Müşteri Dostu Kuruluş” olarak belgelendirilen Aygaz, Avrupa markaları için model oldu.

Avrupa Kalite Teşkilatı (EOQ), TSE tarafından geliştirilen belgelendirme sistemi ve şirket içindeki uygulamalar hakkında bilgi almak üzere TSE yetkilileri ile Aygaz’ı ziyaret ederek, uygulamayı Avrupa’daki şirketler için geliştirmeyi hedefliyor.

Buna göre; Aygaz, Avrupalı şirketlere model olurken, ilk kez TSE tarafından geliştirilen ‘Müşteri Dostu Kuruluş” ve “Müşteri Dostu Marka’ sertifikası da EOQ onayı ile diğer EOQ üyesi uluslararası kuruluşlar tarafından da verilen belgeye dönüşecek.