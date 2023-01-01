ERP Komitesi’nden, ‘Kurumsal Çözümler Önerileri Rehberi’

Günümüzde bilişim teknolojileri ve kurumsal çözümler tüm dünyada en çok yatırımın yapıldığı, dolayısıyla son derece hızlı gelişmelerin ve değişimlerin olduğu bir alan özelliğindedir. Bu nedenle, bu alanda doğru zamanda, doğru yatırımların yapılması, aksatılmadan sürdürülebilmesi ve kalitesinin arttırılması için doğru planlamaların yapılması kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu unsurlar dikkate alınarak, ERP Komitesi & Kurumsal Dönüşüm Platformu, bireysel ve kurumsal üyelerinin katkılarıyla ‘Kurumsal Çözümler Önerileri Rehberi’ni hazırlamış ve KobiEfor’un katkılarıyla yayınlayacaktır. Hazırlanan bu çalışmayla Kurumsal Başarı Hikayeleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Rehberde, 100’e yakın kurumsal çözüm önerisi ile üretim, stok yönetimi, maliyetlendirme, insan kaynakları, müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, veri toplama, şirket karnesi, talep tahminleme, bütçe, proje yönetimi, e-fatura, e-defter, mobil teknolojiler ve güncel teknolojik konularda çözüm geliştiren 35’den fazla çözüm üreticisi yer aldı. Rehberdeki şirketler; şirket künyeleri, şirket yöneticilerinin, iş ortaklarının iletişim bilgileri, ürün sorumlularının iletişim bilgileri ile yeraldılar. Ayrıca her bölümde yeralan ilgili makaleler ve yazılar kurumsal çözüm kullanıcılarına yol gösterecek niteliktedir.