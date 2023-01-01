Eskişehir Sanayi Odası (ESO) seçim maratonu sonuçlandı.

ESO’da gerçekleştirilen seçimlerde Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Savaş M. Özaydemir yeniden seçildi.

Yapılan seçimle birlikte Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyeti de belirlendi.



Seçim sonuçlarına göre 7 kişiden oluşan ESO Yönetim Kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu:

Savaş M.ÖZAYDEMİR (Yönetim Kurulu Başkanı)

Sinan MUSUBEYLİ

Ercan TEZCAN

Riza ZEYDAN

Ahmet ARIKAN

Gürbüz YALÇIN,Hasan AYDINGÖR



Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise; Serkan EL, Hamza TINAS, Enes ŞAHİN, Suat GENÇDAL, Metin SARAÇ, Yavuz AYVA,



ESO Meclisinde yapılan seçimlerde Meclis Başkanlık görevine İsmail Kunduracı seçilirken, Başkan Yardımcıları Kenan Işık ve Nadir Küpeli oldu. Katip Üyelik görevine de Enes Şahin seçildi.



Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti tarafından yapılan seçim sonucunda da Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu asil üyeleri aşağıdaki isimler oldu:

Savaş M.ÖZAYDEMİR

Nadir KÜPELİ

Cemil İNAN

Serkan EL

Metin SARAÇ

EOSB Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri’de ;

Riza ZEYDAN

Gürbüz YALÇIN

Ahmet ARIKAN

Yavuz AYVA

Enes ŞAHİN

