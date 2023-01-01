Eskişehir Sanayi Odası (ESO) seçim maratonu sonuçlandı.
ESO’da gerçekleştirilen seçimlerde Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Savaş M. Özaydemir yeniden seçildi.
Yapılan seçimle birlikte Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyeti de belirlendi.
Seçim sonuçlarına göre 7 kişiden oluşan ESO Yönetim Kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu:
Savaş M.ÖZAYDEMİR (Yönetim Kurulu Başkanı)
Sinan MUSUBEYLİ
Ercan TEZCAN
Riza ZEYDAN
Ahmet ARIKAN
Gürbüz YALÇIN,Hasan AYDINGÖR
Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise; Serkan EL, Hamza TINAS, Enes ŞAHİN, Suat GENÇDAL, Metin SARAÇ, Yavuz AYVA,
ESO Meclisinde yapılan seçimlerde Meclis Başkanlık görevine İsmail Kunduracı seçilirken, Başkan Yardımcıları Kenan Işık ve Nadir Küpeli oldu. Katip Üyelik görevine de Enes Şahin seçildi.
Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti tarafından yapılan seçim sonucunda da Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu asil üyeleri aşağıdaki isimler oldu:
Savaş M.ÖZAYDEMİR
Nadir KÜPELİ
Cemil İNAN
Serkan EL
Metin SARAÇ
EOSB Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri’de ;
Riza ZEYDAN
Gürbüz YALÇIN
Ahmet ARIKAN
Yavuz AYVA
Enes ŞAHİN