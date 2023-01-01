ESO ve Ukrayna arasında OSB işbirliği

19 kişilik iş heyeti Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.





Ukrayna’da bulunan üç kentin belediye başkanları ve başkan yardımcılarının da katılımıyla oluşturulan 19 kişilik iş heyeti Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

Ukrayna'da kurulması planlanan organize sanayi bölgeleri için örnek olarak Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin incelenmesi, model olarak alınması ve işbirliği imkânlarının araştırılması amacıyla oluşturulan heyet Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Savaş M. Özaydemir ve diğer yetkililerle görüştü.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluşu ve yapısı hakkında heyete bilgilendirme sunuşu gerçekleştiren Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir, “Her türlü işbirliğine ve bilgi paylaşımına açığız. 40 yıldan fazla süredir edindiğimiz tecrübeyi bir çok şehir hatta yurt dışında ülkelerle paylaştık” dedi.