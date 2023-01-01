ESO’dan girişimci sertifikası

Eğitimlerde başarılı olan 29 girişimci sertifikalarını törenle aldı.





Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve KOSGEB İşbirliği ile düzenlenen girişimcilik eğitimi tamamlandı. Eğitimlerde başarılı olan 29 girişimci sertifikalarını törenle aldı. Törene KOSGEB Eskişehir İl Müdürü Ali Vasfi Eskicioğlu, ESO Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir, Bilim, Sanayi Teknoloji İl Müdürü Ramazan Kaya, TSE Eskişehir Bölge Müdürü İsmail Kaynarca, ESO Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Kunduracı ile Ahmet Arıkan ve sertifika almaya hak kazananlar katıldı.

Törende değerlendirme konuşması yapan ESO Başkanı Özaydemir, iş dünyasında fedakârlık yapmadan ve çok çalışmadan başarılı olunamayacağının altını çizdi. Özaydemir, başarının anahtarlarından birini de vizyon sahibi olmak biçiminde tanımladı. Sertifika alan girişimcilere tavsiyelerde de bulunan Özaydemir, “işinizde kârınızın yüzde 10’undan fazlasını sistem dışına çıkarmayın