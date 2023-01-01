ESTAP 25. yılını bir ürün lansmanıyla kutladı

Rack kabinetler ve aksesuarları, Telekom saha kabinetleri (dahili / harici ortam), Server ve Data Center Kabinetleri ve IT sektörüne yönelik geniş bir ürün çeşitliliğine sahip sektörün önde gelen firmalarından olan Estap, 25. yılını Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlediği davet ile kutladı.

Tüm Estap Ailesi ve iş ortaklarının katılımıyla gerçekleşen gecede, sektörde adından sıkça söz ettirecek “DCMax, UniversalLine, Proline ve Akıllı Kabin” ürünlerinin lansmanı da yapıldı.

Estap Genel Müdürü Murat Eti, “Teknoloji ve kalite açısından sektörde lider bir kuruluş olarak herzaman hedefimiz; müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri en iyi çözüm ortağı olarak sunmak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamaktır” dedi.