Estuz ile “Hayatın Dengesi”

Halkı dengeli tuz tüketimi konusunda bilinçlendirmek ve tuz kullanımında duyarlılığı artırmak amacıyla Estuz’un başlattığı Hayatın Dengesi Fotoğraf Yarışması’nın Sergi Açılışı ve Ödül Töreni, Taksim Metro Sergi Salonu’nda yapıldı.

Sergi, yarışmaya katılan fotoğraflar arasından seçilen 37 fotoğraftan oluştu. Serginin önümüzdeki aylarda Eskişehir’e de taşınması planlanıyor. Toplam 11 bin TL’lik para ödülünün verildiği fotoğraf yarışmasında 5 bin TL’lik birincilik ödülünü kazanan Bursa’dan Ali Osman Ak, ödülünü Estuz Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Özdemir’in elinden aldı. Özdemir, “Tüketicileri düşünen, onları bilinçlendirmeyi kendine görev edinen bir firmayız” dedi.